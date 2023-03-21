Украинские военные выпустили 30 ракет из «Града» по Донецку
21 марта 202316:35
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из «Градов», выпустив в общей сложности 30 ракет, сообщили в СЦКК.
Представительство отметило, что ранее ВСУ также обстреляли город десятью ракетами залповой системы.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. В том же направлении, что и разрушенный аэропорт.
Ранее западные аналитики подсчитали потери живой силы ВСУ.
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21 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru