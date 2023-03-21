Украинские военные выпустили 30 ракет из «Града» по Донецку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из «Градов», выпустив в общей сложности 30 ракет, сообщили в СЦКК.

«Грызутся за каждый метр»: Россия «замыкает» Артемовск, ВСУ готовят наступление

Представительство отметило, что ранее ВСУ также обстреляли город десятью ракетами залповой системы.

Киевский район Донецка расположен в северной части города. В том же направлении, что и разрушенный аэропорт.

Ранее западные аналитики подсчитали потери живой силы ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры