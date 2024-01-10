Украинские СМИ: в Харькове прогремело два взрыва

В Харькове вечером в среду произошли взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».

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Корреспонденты издания заявили двух взрывах в городе. Мэр Игорь Терехов утверждает, что Харьков подвергся ракетной атаке.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В регионе объявлена воздушная тревога.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов ранее сообщил о начале строительства подземной школы в селе Коротыч. По его словам, вместимость объекта составит до 500 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВзрывыУкраинаХарьков

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