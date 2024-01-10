Украинские СМИ: в Харькове прогремело два взрыва
10 января 202423:56
В Харькове вечером в среду произошли взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».
Корреспонденты издания заявили двух взрывах в городе. Мэр Игорь Терехов утверждает, что Харьков подвергся ракетной атаке.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В регионе объявлена воздушная тревога.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов ранее сообщил о начале строительства подземной школы в селе Коротыч. По его словам, вместимость объекта составит до 500 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru