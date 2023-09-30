Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Взрыв произошел в Одесской области во время воздушной тревоги. Об этом информирует издание Страна.ua (Украина) в Telegram-канале.
В информации говорится о взрыве в районе города Южное Одесской области.
Тревога в Одесской области объявлена в 08:36 (мск), свидетельствую данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Позже в субботу воздушная тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Харьковской областях Украины. Сигналы прозвучали в промежуток с 10 до 10:07 (мск), сообщает RT со ссылкой на сведения онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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