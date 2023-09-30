Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

В информации говорится о взрыве в районе города Южное Одесской области.

Тревога в Одесской области объявлена в 08:36 (мск), свидетельствую данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Позже в субботу воздушная тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Харьковской областях Украины. Сигналы прозвучали в промежуток с 10 до 10:07 (мск), сообщает RT со ссылкой на сведения онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





