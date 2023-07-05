Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна».

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Подробностей происшествия нет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Вечером в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Сигнал поступил в 21:44 по московскому времени.

В понедельник взрывы прогремели в городе Сумы. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 июля сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. Власти города не прокомментировали инцидент, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:Воздушное пространствоВзрывУкраина

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