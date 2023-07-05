Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна».
Подробностей происшествия нет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Вечером в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Сигнал поступил в 21:44 по московскому времени.
В понедельник взрывы прогремели в городе Сумы. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.
Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 июля сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. Власти города не прокомментировали инцидент, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru