Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре

Подробностей происшествия нет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Вечером в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Сигнал поступил в 21:44 по московскому времени.

В понедельник взрывы прогремели в городе Сумы. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 июля сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. Власти города не прокомментировали инцидент, передает «Радиоточка НСН».

