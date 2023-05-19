Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове
В ночь на 19 мая звуки взрывов были слышны во Львове, пишет издание «Страна.ua».
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
18 мая украинские СМИ сообщали, что в Харькове слышны взрывы и объявлена воздушная тревога. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях.
Также в ночь на 18 мая взрывы были слышны и в столице – Дарницком и Днепровском районах, сообщаю СМИ. В Киевской военной администрации сообщили, что атака осуществлялась со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru