Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове

18 мая украинские СМИ сообщали, что в Харькове слышны взрывы и объявлена воздушная тревога. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях.

Также в ночь на 18 мая взрывы были слышны и в столице – Дарницком и Днепровском районах, сообщаю СМИ. В Киевской военной администрации сообщили, что атака осуществлялась со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101, передает «Радиоточка НСН».

