Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
22 марта 202313:22
Взрывы произошли днем 22 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.
Отмечается, что в городе объявили воздушную тревогу. Других подробностей издание не приводит.
Ранее, 21 марта, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил о мощном объемном взрыве, который прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru