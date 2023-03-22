Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Взрывы произошли днем 22 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

Рогов: Киев готовит несколько ударов в Запорожской области

Отмечается, что в городе объявили воздушную тревогу. Других подробностей издание не приводит.

Ранее, 21 марта, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил о мощном объемном взрыве, который прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает НСН.


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ФОТО: РИА Новости
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