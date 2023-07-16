Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и пригороде
16 июля 202320:42
В Харькове в воскресенье произошел сильный взрыв, пишет украинское издание «Страна».
В Харькове и области в 18:53 по местному времени (совпадает с московским) объявили воздушную тревогу. СМИ сообщили о сильном взрыве и столбе дыма.
В некоторых районах Харькова пропало электричество. Также поступила информация о взрыве в пригороде.
Воздушную тревогу вечером в воскресенье объявили в семи регионах Украины. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru