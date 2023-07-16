Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и пригороде

В Харькове в воскресенье произошел сильный взрыв, пишет украинское издание «Страна».

Харьков и Сумы. Названы новые цели русского наступления на Украине

В Харькове и области в 18:53 по местному времени (совпадает с московским) объявили воздушную тревогу. СМИ сообщили о сильном взрыве и столбе дыма.

В некоторых районах Харькова пропало электричество. Также поступила информация о взрыве в пригороде.

Воздушную тревогу вечером в воскресенье объявили в семи регионах Украины. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывХарьковУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры