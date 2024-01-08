Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Харькове

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины. Об этом сообщили местные СМИ.

СМИ: в Одесской области прогремели взрывы

Ранее во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу, отмечает телеканал «360».

По данным телеканала «Общественное», взрывы произошли в Днепропетровске, Харькове и области, Запорожье, Кривом Роге, Хмельницком.

О хлопках в Кривом Роге, Запорожье и Хмельницком также сообщает канал «ТСН».



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ФОТО: скриншот с видео
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