Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Харькове
8 января 202408:37
Взрывы прогремели в нескольких городах Украины. Об этом сообщили местные СМИ.
Ранее во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу, отмечает телеканал «360».
По данным телеканала «Общественное», взрывы произошли в Днепропетровске, Харькове и области, Запорожье, Кривом Роге, Хмельницком.
О хлопках в Кривом Роге, Запорожье и Хмельницком также сообщает канал «ТСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru