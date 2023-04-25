Украинская артиллерия пытается уничтожать эвакуационные группы

По его словам, эвакуационные группы прибывают, когда есть жертвы или раненые. При этом украинские артиллеристы этого ждут. Бойцы ВС России знают эту тактику и принимают меры против неё. Шам отметил, что эвакуация осуществляется находящимся поблизости личным составом.

Ранее стало известно, что возможность начала переговоров между Россией и Украиной может наступить к концу лета 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».

