Украине выделят более 71 миллиона долларов на дрова

Она отметила, что украинское правительство сконцентрируется на расходах на безопасность и оборону, а «международные доноры удвоят расходы на закупку дров». По ее оценке, для успешной зимовке стране требуется 5 миллиардов гривен (около 140 миллионов долларов).

Ранее днем в Еврокомиссии заявили, что происходящее в Израиле не окажет влияния на помощь Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

