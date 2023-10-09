Украине выделят более 71 миллиона долларов на дрова

Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров для жителей прифронтовых районов. Об этом заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

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Она отметила, что украинское правительство сконцентрируется на расходах на безопасность и оборону, а «международные доноры удвоят расходы на закупку дров». По ее оценке, для успешной зимовке стране требуется 5 миллиардов гривен (около 140 миллионов долларов).

Ранее днем в Еврокомиссии заявили, что происходящее в Израиле не окажет влияния на помощь Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА новости
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