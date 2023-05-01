Украина заявила о ликвидации «легендарного» зенитчика

Погиб зенитчик украинских Вооруженных сил Андрей Линийчук с позывным «Кельт», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление 95-й бригады.

Он прославился тем, что первым применил в бою переносной зенитный ракетный комплекс Starstreak британского производства. Линийчук погиб во время обстрела.

Военное ведомство Украины данную информацию подтвердило.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры