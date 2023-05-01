Украина заявила о ликвидации «легендарного» зенитчика
1 мая 202302:56
Погиб зенитчик украинских Вооруженных сил Андрей Линийчук с позывным «Кельт», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление 95-й бригады.
Он прославился тем, что первым применил в бою переносной зенитный ракетный комплекс Starstreak британского производства. Линийчук погиб во время обстрела.
Военное ведомство Украины данную информацию подтвердило.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru