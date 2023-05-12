Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице

Владимир Зеленский подписал указ, который выводит страну из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Белоруссией и Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

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Украина также прекратила соглашение с Москвой о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Этот документ был подписан летом 1994 года в Одессе.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против связанных с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым физических лиц и юридических компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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