Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице
12 мая 202319:29
Владимир Зеленский подписал указ, который выводит страну из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Белоруссией и Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.
Украина также прекратила соглашение с Москвой о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Этот документ был подписан летом 1994 года в Одессе.
Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против связанных с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым физических лиц и юридических компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- «Меня отменили!»: Сокуров заявил, что «исчез» для российских властей
- США в случае дефолта продолжат поддерживать Украину
- Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года
- Поддубный: Киев мог ударить по Луганску ракетами Storm Shadow
- Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией по госгранице
- Кирби: США усилят свое присутствие в Персидском заливе
- Росстат сообщил о нулевой инфляции в начале мая
- «Безнравственно и недопустимо»: Сокуров возмутился арестом Беркович и Петрийчук
- Итальянский певец Пупо заявил, что получал угрозы из-за участия в фестивале в России
- Белый дом: США не принимали решение о поставке ракет Storm Shadow Украине
12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru