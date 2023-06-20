Украина выпустила 10 снарядов по Озеряновке в ДНР
20 июня 202300:01
Армия Украины обстреляла поселок Озеряновка в ДНР, сообщает «РЕН ТВ».
Для этого применялась реактивная система залпового огня. Огонь велся по направлению: Нелеповка – Озеряновка. Всего по населенному пункту было выпущено 10 снарядов.
Ранее Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле Валуйского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru