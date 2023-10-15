Украина возьмет в аренду средства ПВО у других стран на зиму

По его словам, некоторые страны уже предоставили Киеву средства ПВО в аренду. Игнат признал, что западные партнеры не могут поставить столько систем, сколько нужно Украине.

«Но в целом мы усиливаемся, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие», - сказал представитель воздушных сил ВСУ.

Игнат не стал уточнять, какие страны предоставили Украине средства ПВО в аренду. Он объяснил, что партнеры Киева не желают афишировать эту информацию.

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 миллионов, напоминает «Радиоточка НСН».

