Украина возьмет в аренду средства ПВО у других стран на зиму

Киев возьмет в аренду средства противовоздушной обороны у других стран на отопительный период, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, некоторые страны уже предоставили Киеву средства ПВО в аренду. Игнат признал, что западные партнеры не могут поставить столько систем, сколько нужно Украине.

«Но в целом мы усиливаемся, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие», - сказал представитель воздушных сил ВСУ.

Игнат не стал уточнять, какие страны предоставили Украине средства ПВО в аренду. Он объяснил, что партнеры Киева не желают афишировать эту информацию.

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 миллионов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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