Украина собирается лишить званий сбежавших из страны атлетов

Министерство молодежи и спорта Украины совместно со спортивными организациями будет лишать званий атлетов и тренеров, которые бежали из страны после начала специальной военной операции России, сообщает «Фокус».

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По данным украинского журнала, украинским спортсменам не запрещалось покидать территорию страны с февраля 2022 года, чтобы представлять Украину на соревнованиях. Из страны выехали более 9 тысяч человек, а назад не вернулись 309 представителей спортивных дисциплин.

Ранее член сборной Украины по уличной рыбалке сбежал в Европу, чтобы не воевать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.flickr.com
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