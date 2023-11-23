Украина собирается лишить званий сбежавших из страны атлетов

По данным украинского журнала, украинским спортсменам не запрещалось покидать территорию страны с февраля 2022 года, чтобы представлять Украину на соревнованиях. Из страны выехали более 9 тысяч человек, а назад не вернулись 309 представителей спортивных дисциплин.

Ранее член сборной Украины по уличной рыбалке сбежал в Европу, чтобы не воевать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

