Украина собирается лишить званий сбежавших из страны атлетов
Министерство молодежи и спорта Украины совместно со спортивными организациями будет лишать званий атлетов и тренеров, которые бежали из страны после начала специальной военной операции России, сообщает «Фокус».
По данным украинского журнала, украинским спортсменам не запрещалось покидать территорию страны с февраля 2022 года, чтобы представлять Украину на соревнованиях. Из страны выехали более 9 тысяч человек, а назад не вернулись 309 представителей спортивных дисциплин.
Ранее член сборной Украины по уличной рыбалке сбежал в Европу, чтобы не воевать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина собирается лишить званий сбежавших из страны атлетов
- Кеннеди-младший собрался разобрать «военную империю» США
- Четыре человека получили ранения после ракетных ударов Израиля по Дамаску
- Приземлившийся в Уфе самолет застрял на взлетно-посадочной полосе
- В России хотят бороться с сосульками с помощью вибрации
- В Керчи ураган разнес сквер стоимостью 32 млн рублей
- Путин поручил принять меры по увеличению объемов производства мяса птицы на рынке
- Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи Украине
- Канада закрыла границу с США в районе взрыва на Радужном мосту
- Шольц заявил, что на G20 призвал Путина завершить СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru