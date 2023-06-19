Украина предложила использовать арестованные активы России для погашения госдолга
Киев предложил рассчитаться по госдолгу «отобранным у России», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника украинского президента по экономическим вопросам Олега Устенко.
Речь идет об арестованных за рубежом российских активах. Сегодня власти Украины не платят по внешним займам, однако у Москвы арестовано 350 миллиардов долларов золотовалютных резервов и 150 миллиардов денежных. Так как украинский госдолг «в разы, если не в десятки раз меньше», часть активов можно было использовать, указал Устенко.
Советник отметил, что после окончания конфликта состоится «конференция кредиторская», на которой и решится будущее госдолга Украины.
Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» и изменило негативный прогноз на стабильный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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