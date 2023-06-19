Украина предложила использовать арестованные активы России для погашения госдолга

Речь идет об арестованных за рубежом российских активах. Сегодня власти Украины не платят по внешним займам, однако у Москвы арестовано 350 миллиардов долларов золотовалютных резервов и 150 миллиардов денежных. Так как украинский госдолг «в разы, если не в десятки раз меньше», часть активов можно было использовать, указал Устенко.

Советник отметил, что после окончания конфликта состоится «конференция кредиторская», на которой и решится будущее госдолга Украины.

Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» и изменило негативный прогноз на стабильный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

