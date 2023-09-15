Украина посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет
Вооруженные силы Украины отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных старше 50 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военнопленного из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александра Ольховика.
По его словам, мобилизованным старше 50 лет заявили, что они не будут принимать участие в прямых боевых действиях. Однако после «учебки» их «кинули в хлам». По слова мужчины, «никто не вернулся и вряд ли вернётся».
Ранее Небензя заявил, что мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru