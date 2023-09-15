Украина посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет

Вооруженные силы Украины отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных старше 50 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военнопленного из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александра Ольховика.

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По его словам, мобилизованным старше 50 лет заявили, что они не будут принимать участие в прямых боевых действиях. Однако после «учебки» их «кинули в хлам». По слова мужчины, «никто не вернулся и вряд ли вернётся».

Ранее Небензя заявил, что мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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