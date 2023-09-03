Украина получила от Запада военную помощь на $100 млрд
С февраля 2022 года Украина получила от западных стран военную помощь на сумму $100 миллиардов, заявил в интервью агентству «Укринформ» министр обороны страны Алексей Резников.
«Получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов, и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов долларов», - сказал он.
Резников уточнил, что от США Украина получила помощь на $50 миллиардов. Деньги на зарплаты военным и выплаты компенсаций выделяются из госбюджета страны, добавил министр.
По данным агентства Reuters, США намерены объявить об отправке Киеву снарядов с обедненным ураном, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru