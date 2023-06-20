Украина показала видео с главкомом ВСУ Залужным

Пропавший главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный побывал «в горячих точках фронта», сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минобороны Украины.

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«Вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи», — сказано в сообщении военного ведомства. Залужный пообщался с командирами.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о местонахождении Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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