Украина показала видео с главкомом ВСУ Залужным
20 июня 202301:01
Пропавший главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный побывал «в горячих точках фронта», сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минобороны Украины.
«Вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи», — сказано в сообщении военного ведомства. Залужный пообщался с командирами.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о местонахождении Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru