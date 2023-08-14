Украина подтвердила гибель дипломата в Армении
14 августа 202316:52
Киев подтвердил гибель временного поверенного в делах Украины в Армении Александра Сенченко.
«МИД Украины с глубокой грустью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года [...] Александра Анатольевича Сенченко», — говорится в сообщении дипведомства.
Сенченко работал в МИД 20 лет, он считался специалистом по странам СНГ, России и Кавказу. Он утонул на озере Севан 14 августа, причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Еще шесть городских поликлиник открылись после реконструкции
- Центробанк РФ проведет внеплановое заседание по ключевой ставке
- Официальный курс доллара на 15 августа составил 101,04 рубля
- В Краснодаре самокатчик сбил женщину с ребенком и скрылся
- СМИ: В Швеции задержали мужчину, который пытался не допустить сожжение Корана
- В Белоруссии ликвидировали одну из старейших оппозиционных партий БНФ
- Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа
- Истребитель МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
- Людмила Самсонова стала первой ракеткой России
- МИД Финляндии: увеличение количества военных на границе с Россией не вызывает беспокойства
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru