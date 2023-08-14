Украина подтвердила гибель дипломата в Армении

Киев подтвердил гибель временного поверенного в делах Украины в Армении Александра Сенченко.

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«МИД Украины с глубокой грустью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года [...] Александра Анатольевича Сенченко», — говорится в сообщении дипведомства.

Сенченко работал в МИД 20 лет, он считался специалистом по странам СНГ, России и Кавказу. Он утонул на озере Севан 14 августа, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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