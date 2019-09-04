Украина объявила в розыск главу избиркома российского Крыма

Образованная на Украине, так называемая, «прокуратура Автономной республики Крым» решила объявить в розыск главу Избирательной комиссии полуострова Михаила Малышева. Киев обвиняет его в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность страны, передает RT.

Украинская сторона уже уведомила Малышева о подозрении. Сам председатель избиркома республики заявил РИА Новости, что выступление Киева, скорее всего, связано с предстоящими в России выборами.

На Украине недооценили потери из-за блокады Крыма

«Это они, видимо, возбудились из-за грядущих выборов 8 сентября. Вот меня и вспомнили. Эта придуманная прокуратура оправдывает необходимость собственного существования подобными шагами.

Меня это не волнует, не тревожит, и никак не отразится на моей работе. Выборы 8 сентября будут проведены. В таких случаях я говорю, что на убогих не нужно обижаться», — заключил Малышев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ИзбиркомКрымРозыск

NSN logoНСН