Украина объявила в розыск главу избиркома российского Крыма

Образованная на Украине, так называемая, «прокуратура Автономной республики Крым» решила объявить в розыск главу Избирательной комиссии полуострова Михаила Малышева. Киев обвиняет его в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность страны, передает RT.

Украинская сторона уже уведомила Малышева о подозрении. Сам председатель избиркома республики заявил РИА Новости, что выступление Киева, скорее всего, связано с предстоящими в России выборами.