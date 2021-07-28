Украина объявила об ужесточении въезда из России из-за COVID-19
28 июля 202114:29
Украина объявила об ужесточении правил въезда в страну из-за COVID-19 для граждан, прибывающих из России и Индии. Об этом сообщил украинское Министерство здравоохранения.
В ведомстве отметили, что этих лиц вводится обязательное тестирование на коронавирус и самоизоляция.
В России за прошедшие сутки было выявлено 22 420 новых случаев коронавируса, передает RT.
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28 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru