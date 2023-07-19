Украина объявила о создании механизма компенсаций для морских судов

Киев в письме к Международной морской организации (IMO) сообщил, что создал механизм предоставления гарантий компенсации ущерба компаниям и судам, которые будут заходить в порты Украины после окончания зерновой сделки. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В Киеве пообещали распространить механизм на суда, которые находятся в территориальных водах Украины или направляются в порты страны.

Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. Президент Владимир Путин назвал условием продления соглашения выполнение данных Москве обещаний.

Минобороны РФ в среду объявило районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. Ведомство предупредило, что будет рассматривать следующие в украинские порты корабли как потенциальные перевозчики оружия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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