Украина объявила о создании механизма компенсаций для морских судов

В Киеве пообещали распространить механизм на суда, которые находятся в территориальных водах Украины или направляются в порты страны.

Россия 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. Президент Владимир Путин назвал условием продления соглашения выполнение данных Москве обещаний.

Минобороны РФ в среду объявило районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. Ведомство предупредило, что будет рассматривать следующие в украинские порты корабли как потенциальные перевозчики оружия, передает «Радиоточка НСН».

