Удары и взрывы: Войска России наступают под Харьковом и в ДНР, ВСУ отходят
Утром 23 января взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Павлограде, Житомире и городе Шостка. Между тем российская армия наступает под Харьковом и в ДНР, занимая населенные пункты.
Украинские СМИ утром 23 января сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Павлограде (Днепропетровская область), а также в Житомире и городе Шостка (Сумская область). После взрывов в Харькове в некоторых районах отключилось электричество.
Согласно данным, в Харькове было слышно несколько взрывов подряд. Глава военной администрации Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытии. В свою очередь в Сети распространяются фото возгорания в Киеве после взрывов. При этом киевские власти сообщили, что в городе отработала система противовоздушной обороны (ПВО).
В Павлограде, где также прозвучали взрывы, расположен аэродром «Майское».
Ночью воздушная тревога несколько раз объявлялась в Харьковской области. Сигналы тревоги звучали также в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
ДНР И ХАРЬКОВ: НАСТУПЛЕНИЕ РОССИИ
Между тем украинская армия испытывает проблемы после контрнаступления, которое не принесло Киеву результатов. Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский 23 января посетил бригады на Северском и Артемовском направлениях. По итогам поездки он заявил в своем Telegram-канале о больших проблемах для армии на этих направлениях.
«Обстановка остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий», - сказал он.
До этого, 21 января, командир группы спецназа Вооруженных сил РФ сообщил РИА Новости, что военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. По его словам, ВСУ будут вынуждены отходить, а российские подразделения будут перемещаться в его сторону.
Таким образом, российская армия активно продвигается в ДНР. Глава региона Денис Пушилин 22 января заявил, что ВС РФ продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе. Именно оттуда, указал он, велся обстрел Донецка 21 января. По последним данным, в результате обстрела погибли 27 человек, еще 26 ранены, из них 18 госпитализированы.
«В этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», - приводит РИА Новости слова Пушилина.
По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 23 января, на Донецком фронте ВС РФ после артобстрелов вели штурмовые действия на южных окраинах Новомихайловки и в районе Георгиевки. Кроме того, российские военные пытались прорвать оборону ВСУ в Невельском, Первомайском и Северном.
«Российские войска также атакуют в районе Степного и у подконтрольной ВСУ Новобахмутовки. Под ударами украинские позиции в Константиновке, Победе и Максимильяновке. Российские – в Марьинке, Донецке и селе Красногоровка», - говорится в сообщении.
В Харьковской области российская армия также ведет активные штурмовые действия. В Минобороны 21 января сообщили, что ВС РФ взяли под контроль на Купянском направлении населенный пункт Крахмальное. Тогда отмечалось, что ВСУ потеряли до 55 военнослужащих.
Во вторник, 23 января, в министерстве сообщили, что военные инженеры группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на нескольких участках на Купянском направлении. В Минобороны уточнили, что при отходе украинские военные минируют окопы и блиндажи, а также разбрасывают заминированные магазины от стрелкового оружия, личные вещи и радиостанции.
Ранее, в конце декабря прошлого года, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российская армия взяла под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике. Он подчеркнул, что взятие Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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