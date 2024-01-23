Удары и взрывы: Войска России наступают под Харьковом и в ДНР, ВСУ отходят

В Павлограде, где также прозвучали взрывы, расположен аэродром «Майское».

Ночью воздушная тревога несколько раз объявлялась в Харьковской области. Сигналы тревоги звучали также в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

ДНР И ХАРЬКОВ: НАСТУПЛЕНИЕ РОССИИ

Между тем украинская армия испытывает проблемы после контрнаступления, которое не принесло Киеву результатов. Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский 23 января посетил бригады на Северском и Артемовском направлениях. По итогам поездки он заявил в своем Telegram-канале о больших проблемах для армии на этих направлениях.

«Обстановка остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий», - сказал он.

До этого, 21 января, командир группы спецназа Вооруженных сил РФ сообщил РИА Новости, что военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. По его словам, ВСУ будут вынуждены отходить, а российские подразделения будут перемещаться в его сторону.