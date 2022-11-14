Учебный год в школах Киева продлится до 1 июля

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за проблем в энергетическом комплексе страны зимние каникулы продлятся месяц.

В частности, ученики школ уйдут на каникулы 26 декабря, а на занятия выйдут 27 января 2023 года.

«В это время школы будут отапливать в минимальном режиме для поддержки системы отопления. В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева», - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Учебный год продлится в школах Киева до 1 июля 2023 года.

Ранее власти Киева переименовали 11 улиц, названия которых связаны с Россией, Telegram-канал «Радиоточка НСН».



