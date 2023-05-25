ЮАР пожаловалась на давление других стран из-за нейтралитета по Украине
25 мая 202319:19
ЮАР не изменит своей позиции по ситуации на Украине, несмотря на давление ряда стран Запада. Об этом заявил президент страны Сирил Рамафоса, его слова приводит агентство Bloomberg.
«Некоторым странам, в том числе и нашей, угрожают санкциями за проведение независимой внешней политики», - признался Рамафоса.
Он добавил, что ЮАР продолжит сохранять приверженность к мирному решению конфликтов. мирного разрешения конфликтов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о встрече глав МИД БРИКС. Она состоится в Кейптауне 1 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru