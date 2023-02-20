У сопровождавших Байдена журналистов забрали телефоны
С президентом США Джон Байденом на Украину приехали всего несколько журналистов, с которых взяли обязательство сохранять секретность и попросили сдать телефоны, сообщает газета New York Times.
По информации издания, самолет главы США вылетел из Вашингтона 19 февраля в 12:15 по московскому времени. Газета отмечает, что сопровождавшим президента репортерам разрешили отправить отчет своим коллегам только по прибытии Байдена в украинскую столицу. Пока американский президент был в Киеве, журналистам запрещалось разглашать какие-либо подробности о том, как президент добирался туда, сообщает New York Times.
Ранее Байден в ходе визита на Украину встретился с Владимиром Зеленским. Президент США анонсировал новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, который будет включать реактивные установки HIMARS.
Визит президента США Джо Байдена на Украину оказался беспрецедентным и историческим, заявила представительница Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, поездка американского лидера была тщательно спланирована, что было сложно организовать из-за того, что у США нет военного присутствия на Украине. При этом Бедингфилд назвала Киев активной зоной боевых действий.
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