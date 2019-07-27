ЦИК Украины нашел нарушения у партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия Украины нашла нарушения в промежуточных финансовых отчетах четырех политических партий, в числе которых партия Михаила Саакашвили, и обратилась в нацагентство по предотвращению коррупции, сообщила пресс-служба ведомства.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Саакашвили

NSN logoНСН