ЦИК Украины нашел нарушения у партии Саакашвили
27 июля00:07
Центральная избирательная комиссия Украины нашла нарушения в промежуточных финансовых отчетах четырех политических партий, в числе которых партия Михаила Саакашвили, и обратилась в нацагентство по предотвращению коррупции, сообщила пресс-служба ведомства.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Саакашвили
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