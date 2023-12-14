«Цели не меняются»: Путин рассказал, когда на Украине будет мир
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в рамках СВО.
Путин подчеркнул, что задачи спецоперации не меняются: нейтральный статус для Украины, денацификации и демилитаризации страны.
Он отметил, что Украина получает много вооружения сегодня, однако скоро оно начнет заканчиваться. А российские силы продолжают успешно уничтожать любое западное вооружение.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.
В совмещенном формате большая пресс-конференция и прямая линия до нынешнего раза проводились всего однажды - в 2020 году, и тогда оно длилось 4,5 часа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что большая часть вопросов граждан касается спецоперации и социальной сферы. Также людей волнует экономическая ситуация, «интересуются, насколько у нас сильный запас прочности», добавил он.
Представитель Кремля рассказал, что российский лидер последние несколько дней по 10-12 часов работал над вопросами, которые граждане прислали к прямой линии. Глава государства встречался с министрами, зампредами правительствами и своими помощниками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru