«Цели не меняются»: Путин рассказал, когда на Украине будет мир

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в рамках СВО.

Путин подчеркнул, что задачи спецоперации не меняются: нейтральный статус для Украины, денацификации и демилитаризации страны.

Он отметил, что Украина получает много вооружения сегодня, однако скоро оно начнет заканчиваться. А российские силы продолжают успешно уничтожать любое западное вооружение.

«Экономика и СВО»: Страна готовится подвести «Итоги года» с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

В совмещенном формате большая пресс-конференция и прямая линия до нынешнего раза проводились всего однажды - в 2020 году, и тогда оно длилось 4,5 часа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что большая часть вопросов граждан касается спецоперации и социальной сферы. Также людей волнует экономическая ситуация, «интересуются, насколько у нас сильный запас прочности», добавил он.

Представитель Кремля рассказал, что российский лидер последние несколько дней по 10-12 часов работал над вопросами, которые граждане прислали к прямой линии. Глава государства встречался с министрами, зампредами правительствами и своими помощниками.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинСпецоперацияУкраина

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