«Цели не меняются»: Путин рассказал, когда на Украине будет мир

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в рамках СВО.

Путин подчеркнул, что задачи спецоперации не меняются: нейтральный статус для Украины, денацификации и демилитаризации страны.

Он отметил, что Украина получает много вооружения сегодня, однако скоро оно начнет заканчиваться. А российские силы продолжают успешно уничтожать любое западное вооружение.