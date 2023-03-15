Третья за день воздушная тревога объявлена на Украине
15 марта 202316:17
Украинские власти в третий раз за день объявили воздушную тревогу на всей территории страны.
По данным карты, тревогу в регионах Украины начали объявлять в 15:50.
Сегодня, 15 марта, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны около 11.00 мск, спустя полтора часа ее отменили. Затем тревогу объявили в 14:00.
Ранее сообщалось, что ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в эфире радиостанций в Краснодарском крае.
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15 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru