Третья за день воздушная тревога объявлена на Украине

Украинские власти в третий раз за день объявили воздушную тревогу на всей территории страны.

По данным карты, тревогу в регионах Украины начали объявлять в 15:50.

Сегодня, 15 марта, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны около 11.00 мск, спустя полтора часа ее отменили. Затем тревогу объявили в 14:00.

Ранее сообщалось, что ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в эфире радиостанций в Краснодарском крае.

