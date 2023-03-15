Третья за день воздушная тревога объявлена на Украине

Украинские власти в третий раз за день объявили воздушную тревогу на всей территории страны.

По данным карты, тревогу в регионах Украины начали объявлять в 15:50.

Сегодня, 15 марта, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны около 11.00 мск, спустя полтора часа ее отменили. Затем тревогу объявили в 14:00.

Ранее сообщалось, что ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в эфире радиостанций в Краснодарском крае.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраина
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