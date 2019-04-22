Трамп пообещал Зеленскому помочь с демократией

Американский президент Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В распространенном Белым домом заявлении сообщается, что глава США во время телефонного разговора с Зеленским подчеркнул готовность Вашингтона работать вместе с ним над укреплением демократии на Украине.

Трамп пожелал лидирующему на президентских выборах кандидату успеха и назвал прошедшее накануне голосование «важным моментом в истории Украины», пишет Газета.ру.

Президент Трамп также отметил «непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», передает RT.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил в своем Twitter, что президент Штатов также поговорил с действующим украинским лидером Петром Порошенко и поблагодарил его за мужество руководить страной в «чрезвычайно сложное время».

Напомним, что согласно данным Национального exit poll-2019 , кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского поддержали 73,2% избирателей. Действующий глава Украины Петр Порошенко при этом набирает всего 25,3% голосов. Официальные результаты второго тура президентских выборов будут объявлены 30 апреля.

