Тимошенко поддержала роспуск Верховной Рады

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Протесты против храма в Екатеринбурге митрополит уподобил расстрелу царской семьиПротоиерей Смирнов: можно и дубинкойВ.Путин и Патриарх Кирилл обсудили тему строительства храма в ЕкатеринбургеПозиция – храм будет построен в сквере, несмотря ни на что – недовольных может только добавить

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