Тимошенко поддержала роспуск Верховной Рады
Лидер партии «Батькививщина» Юлия Тимошенко считает, что решение президента страны Владимира Зеленского распустить Верховную раду является законном и правильном, передает РИА «Новости».
Тимошенко подчеркнула, что отсутствие большинства в Раде Тимошенко назвала «юридически установленным фактом».
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