Украина

Тимошенко поддержала роспуск Верховной Рады

28 мая00:53

Лидер партии «Батькививщина» Юлия Тимошенко считает, что решение президента страны Владимира Зеленского распустить Верховную раду является законном и правильном, передает РИА «Новости».

Тимошенко подчеркнула, что отсутствие большинства в Раде Тимошенко назвала «юридически установленным фактом».

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ФОТО: Юлия Тимошенко.
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