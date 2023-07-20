The Washington Post: Украина начала применять кассетные боеприпасы
Украина начала применять кассетные снаряды, которые Киеву поставили Соединенные Штаты, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинские источники.
По данным издания, украинская сторона начала наносить удары кассетными боеприпасами по российским силам на юго-востоке Украины. ВСУ пытаются разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск.
Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить кассетные боеприпасы в ответ на их использование Украиной.
До этого американский бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter о лицемерности поставок кассетных снарядов Киеву со стороны Вашингтона. По словам миллиардера, после этого решения стоит ждать негативных последствий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Foreign Policy: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией
- Минобороны Украины объявило некоторые районы Черного моря опасными для судоходства
- Погибшая в Крыму из-за БПЛА девочка не дошла до дома всего 100 метров
- Госдума приняла закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду
- Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
- Аксенов: в центральной части Крыма сбили беспилотник
- МИД Германии: На Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна
- Госдума поддержала возвращение серебряных медалей для выпускников школ
- Умер актер Владимир Портнов
- Госдума одобрила переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru