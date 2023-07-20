The Washington Post: Украина начала применять кассетные боеприпасы

По данным издания, украинская сторона начала наносить удары кассетными боеприпасами по российским силам на юго-востоке Украины. ВСУ пытаются разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить кассетные боеприпасы в ответ на их использование Украиной.

До этого американский бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter о лицемерности поставок кассетных снарядов Киеву со стороны Вашингтона. По словам миллиардера, после этого решения стоит ждать негативных последствий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

