По данным аналитика, Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность относительно амбиций спецслужб Украины. По мнению автора материала, США не желают поставлять Украине определенные типы вооружений из-за опасений, что их могут использовать для ударов по территории России.

Галеотти не исключил, что спецслужбы станут серьезной помехой для президента Владимира Зеленского. Их действия могут усугубить кризис, предупредил обозреватель.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал «приемлемой практикой» удары Украины по территории России, передает «Радиоточка НСН».

