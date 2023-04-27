The Spectator: США обеспокоились ростом амбиций украинских спецслужб

США пытаются удержать украинские спецслужбы от действий, которые могут привести к расширению конфликта. Об этом в статье для издания The Spectator пишет обозреватель Марк Галеотти.

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По данным аналитика, Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность относительно амбиций спецслужб Украины. По мнению автора материала, США не желают поставлять Украине определенные типы вооружений из-за опасений, что их могут использовать для ударов по территории России.

Галеотти не исключил, что спецслужбы станут серьезной помехой для президента Владимира Зеленского. Их действия могут усугубить кризис, предупредил обозреватель.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал «приемлемой практикой» удары Украины по территории России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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