The Spectator: Киев может лишиться поддержки Запада из-за поведения Зеленского
Западные союзники могут отвернуться от Украины из-за поведения президента Владимира Зеленского. Об этом пишет британское издание The Spectator.
Журналисты обратили внимание на слова Зеленского о том, что Запад не помогает Киеву в конфликте с Россией, хотя Украина поддерживает союзников. Такие высказывания представляют угрозу для поддержки страны, отметило издание.
«Зеленский попал в серьезный переплет», - цитирует публикацию RT.
В статье для Asia Times старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского университета Стивен Брайан допустил, что США прекратят поддержку Зеленского и отправят его в отставку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru