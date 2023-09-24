The Spectator: Киев может лишиться поддержки Запада из-за поведения Зеленского

Западные союзники могут отвернуться от Украины из-за поведения президента Владимира Зеленского. Об этом пишет британское издание The Spectator.

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Журналисты обратили внимание на слова Зеленского о том, что Запад не помогает Киеву в конфликте с Россией, хотя Украина поддерживает союзников. Такие высказывания представляют угрозу для поддержки страны, отметило издание.

«Зеленский попал в серьезный переплет», - цитирует публикацию RT.

В статье для Asia Times старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского университета Стивен Брайан допустил, что США прекратят поддержку Зеленского и отправят его в отставку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ЗападУкраинаВладимир Зеленский

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