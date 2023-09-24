Журналисты обратили внимание на слова Зеленского о том, что Запад не помогает Киеву в конфликте с Россией, хотя Украина поддерживает союзников. Такие высказывания представляют угрозу для поддержки страны, отметило издание.

«Зеленский попал в серьезный переплет», - цитирует публикацию RT.

В статье для Asia Times старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского университета Стивен Брайан допустил, что США прекратят поддержку Зеленского и отправят его в отставку, передает «Радиоточка НСН».

