Термин «рашизм» в документах Украины стал официальным

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил о введении в документальное обращение термина «рашизм». В украинском парламенте назвали его государственной идеологией России и призвали все страны осудить его. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

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Отмечается, что данную инициативу поддержал 281 человек.

В заявлении поясняется, что «рашизмом» в понимании Рады - «новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации».

Среди «признаков «рашизма» депутаты отметили, в частности, распространение русского языка и культуры, РПЦ и российских СМИ.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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