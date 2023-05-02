Термин «рашизм» в документах Украины стал официальным
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил о введении в документальное обращение термина «рашизм». В украинском парламенте назвали его государственной идеологией России и призвали все страны осудить его. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что данную инициативу поддержал 281 человек.
В заявлении поясняется, что «рашизмом» в понимании Рады - «новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации».
Среди «признаков «рашизма» депутаты отметили, в частности, распространение русского языка и культуры, РПЦ и российских СМИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru