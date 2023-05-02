Термин «рашизм» в документах Украины стал официальным

Отмечается, что данную инициативу поддержал 281 человек.

В заявлении поясняется, что «рашизмом» в понимании Рады - «новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации».

Среди «признаков «рашизма» депутаты отметили, в частности, распространение русского языка и культуры, РПЦ и российских СМИ.

