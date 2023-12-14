«Сжимается сердце!»: Путин призвал не отправлять женщин-военкоров на передовую
Президент РФ Владимир Путин призвал телеканалы по возможности не отправлять женщин-военкоров на передовую.
«Сердце сжимается, когда смотришь, как они бегают на передовой, наверное, их нужно оттуда увести», - сказал он.
Он также отметил, что мобилизованные граждане, которые были направлены в зону спецоперации на Украине, отлично воюют, среди них уже 14 Героев Российской Федерации.
Отвечая на вопросы об СВО, президент сообщило, что второй волны мобилизации в стране не будет.
По его словам, на вчерашний день набрано 486 тысяч человек по контракту, плюс полторы тысячи человек ежедневно по всей стране. До конца года ожидается под 500 тысяч человек.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени,передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru