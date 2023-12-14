«Сжимается сердце!»: Путин призвал не отправлять женщин-военкоров на передовую

Президент РФ Владимир Путин призвал телеканалы по возможности не отправлять женщин-военкоров на передовую.

«Сердце сжимается, когда смотришь, как они бегают на передовой, наверное, их нужно оттуда увести», - сказал он.

Он также отметил, что мобилизованные граждане, которые были направлены в зону спецоперации на Украине, отлично воюют, среди них уже 14 Героев Российской Федерации.

Отвечая на вопросы об СВО, президент сообщило, что второй волны мобилизации в стране не будет.