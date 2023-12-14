«Сжимается сердце!»: Путин призвал не отправлять женщин-военкоров на передовую

Президент РФ Владимир Путин призвал телеканалы по возможности не отправлять женщин-военкоров на передовую.

«Сердце сжимается, когда смотришь, как они бегают на передовой, наверное, их нужно оттуда увести», - сказал он.

Он также отметил, что мобилизованные граждане, которые были направлены в зону спецоперации на Украине, отлично воюют, среди них уже 14 Героев Российской Федерации.

Отвечая на вопросы об СВО, президент сообщило, что второй волны мобилизации в стране не будет.

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По его словам, на вчерашний день набрано 486 тысяч человек по контракту, плюс полторы тысячи человек ежедневно по всей стране. До конца года ожидается под 500 тысяч человек.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени,передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Путин

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