Суд в Крыму арестовал группу диверсантов военной разведки Украины. Видео

Суд в Крыму вынес постановление о взятии под стражу семерых предполагаемых членов агентурной сети военной разведки Украины, которые планировали террористические акты и покушения. Такую информацию обнародовало управление Федеральной службы безопасности по республике и Севастополю.

Как уточняет RT, все подозреваемые отправлены в следственный изолятор на два месяца. ФСБ объявило о задержании группы диверсантов в среду, 3 мая.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», они действовали по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. Злоумышленники, в частности, готовили покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

Кроме того, диверсанты намеревались устроить взрывы на объектах транспортной инфраструктуры полуострова. По данным ФСБ координировал деятельность подпольной группы офицер военной разведки Украины Роман Машовец.

ФСБ публикует видео задержания и допроса диверсантов.

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