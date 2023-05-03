Суд в Крыму арестовал группу диверсантов военной разведки Украины. Видео

Суд в Крыму вынес постановление о взятии под стражу семерых предполагаемых членов агентурной сети военной разведки Украины, которые планировали террористические акты и покушения. Такую информацию обнародовало управление Федеральной службы безопасности по республике и Севастополю.

Как уточняет RT, все подозреваемые отправлены в следственный изолятор на два месяца. ФСБ объявило о задержании группы диверсантов в среду, 3 мая.