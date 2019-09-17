Суд в Киеве арестовал один из активов Порошенко

По его словам, суд арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском». Арест был осуществлён по уголовному делу о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов.

Против экс-президента Украины Петра Порошенко уже заведено 11 уголовных дел, напоминает РИА ФАН. Его подозревают в неуплате налогов, превышении должностных полномочий, отмывании денег, давлении на суды, а также государственной измене.

