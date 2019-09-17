Суд в Киеве арестовал один из активов Порошенко

17 сентября14:56

Один из главных активов бывшего президента Украины Петра Порошенко арестован решением Печерского районного суда в Киеве, сообщает ТАСС. Об этом в своём Telegram-канале рассказал юрист Андрей Портнов, занимавший во времена президентства Виктора Януковича должность замглавы его администрации.

Обмен между Россией и Украиной назвали пощечиной партии Порошенко

По его словам, суд арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском». Арест был осуществлён по уголовному делу о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов.

Против экс-президента Украины Петра Порошенко уже заведено 11 уголовных дел, напоминает РИА ФАН. Его подозревают в неуплате налогов, превышении должностных полномочий, отмывании денег, давлении на суды, а также государственной измене.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ТЕГИ:Пётр ПорошенкоАрест