Стремоусов: Украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки в Херсонской области
Войска Украины пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, идет серьезный бой. Несмотря на это, линия обороны удерживается. «Они пытаются сдвинуть линию фронта», — заявил Стремоусов. Отмечается, что российская армия сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны.
Ранее Стремоусов заявил, что группа украинских диверсантов была захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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