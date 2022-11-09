Стремоусов: Украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки в Херсонской области

Войска Украины пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

Стремоусов анонсировал «развязку событий» в Херсоне в ближайшие дни

По его словам, идет серьезный бой. Несмотря на это, линия обороны удерживается. «Они пытаются сдвинуть линию фронта», — заявил Стремоусов. Отмечается, что российская армия сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны.

Ранее Стремоусов заявил, что группа украинских диверсантов была захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/Stremousov_Kirill
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры