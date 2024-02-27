«Страна»: под Киевом задержали кричавшего «Ахмат - сила» подростка
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киевской области подростка, который вместе с друзьями выкрикивал лозунг «Ахмат - сила». Об этом сообщило издание «Страна».
Журналисты опубликовали ролик, на котором молодой человек стоит с сотрудником СБУ. Задержанный извинился за выкрики.
Накануне в СМИ появилось видео, на котором компания подростков скандирует лозунг «Ахмат - сила». Предположительно, запись сделана в одном из коттеджных поселков под Киевом.
Ранее СБУ задержала жителей Николаева и подконтрольной Киеву части Запорожской области за поддержку России. Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru