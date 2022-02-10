«Страх и риск»: В России допустили аварии на АЭС Украины из-за «чехарды»
Экс-начальник инспекции Госатомнадзора СССР заявил НСН, что ни в России, ни в Советском Союзе не играли с маневрированием мощностей энергоблоков АЭС- это просто опасно.
Украина вынуждена вводить энергоблоки АЭС в режим маневрирования из-за проблем с газом и морозной зимы, но они не предназначены для подобных вещей, блоки будут работать в таком режиме на страх и риск сотрудников, заявил бывший начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР, профессор Владимир Кузнецов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Оператор всех действующих АЭС Украины «Энергоатом» сообщил, что страна начала выводить атомные блоки в режим маневрирования. Так, электрогидравлическая система регулирования турбины на энергоблоке АЭС даст возможность в сжатый промежуток времени увеличить или уменьшить ее обороты и изменить генерирующую мощность. Оператор заявил, что такие изменения являются вполне безопасными.
«У них такие эксперименты проводятся уже лет пять. Энергоблоки атомных станций не предназначены для проведения таких маневренных режимов. Они пытались в свое время проводить вот такие различные эксперименты, а потом их прекратили. В связи с тем, что зима сейчас у них очень морозная и есть проблемы с газом, они во все свои 15 энергоблоков вводят подобную вещь. У них еще и тепловые станции… Раньше они у нас уголь покупали, а сейчас из-за своей дурости они это прекратили делать. Они вынуждены загрузить все энергоблоки и регулировать частоту в энергосистеме именно работой тех атомных станций, которые у них есть. У нас подобные вещи не практикуются, потому что у нас есть какой-то определенный запас по мощности, а у них нет. В СССР не играли с подобными вещами», - сказал Кузнецов.
По его словам, энергоблоки АЭС должны работать на постоянном уровне мощности, чтобы не было риска аварий.
«Энергоблоки атомных станций работают в "базе". У них мощность постоянная, регулировка частоты энергосистемы происходила тепловыми станциями, они более в маневренном режиме, там гораздо проще работать. А регулирование частоты в энергосистеме атомными станциями – это то большая, то меньшая мощность. Атомные станции к этому не приспособлены. Для того, чтобы не было различных аварийных ситуаций, они должны работать на постоянном уровне мощности. Постоянные циклические нагрузки на оборудование ни к чему хорошему не приводят. Эти циклы отрицательно сказываются на работе оборудования и самого реактора. Украина вынуждена заниматься подобной чехардой. Блоки у них все старые. Восемь энергоблоков из 15 уже отработали свой проектный срок в 30 лет. Новых нормативов, которые говорили бы о продлении эксплуатации, у них нет. Вся атомная энергетика, которая есть на Украине – проектировалась в России. Никто какие-то прогнозы долгосрочные не делал. Они работают на свой страх и риск», - отметил Кузнецов.
Также профессор подчеркнул, что Украина переходит на американское топливо, которое абсолютно не предназначено под энергоблоки Украины.
«Эта чехарда с новым топливом, с работой блоков в маневренном режиме… Они могут спровоцировать самые неприятные ситуации, которые только могут происходить. У них и персонал уже не тот. Тот персонал, который более-менее был нормальный, уже сбежал в Белоруссию на атомную станцию», - резюмировал Кузнецов.
Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заверил НСН, что катастрофы на АЭС Украины, подобной Чернобыльской, не случится, но риск аварий есть из-за работы энергосистемы на пределе возможного.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Ориентация МОК: Песков отчитал «кричальщиков» о допинг-пробе Валиевой
- Песков рассказал об ответе на реакцию США по предложениям о гарантиях
- Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия – НАТО
- Лукашенко: Никакой войны не будет!
- Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
- «Работает с документами»: в ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского
- Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии
- ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства
- «Камила, мы с тобой!»: Туктамышева поддержала Валиеву и призвала «держаться»
- Исследование: Уровень эффективности вакцины «КовиВак» составил 86,9%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru