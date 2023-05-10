Столтенберг указал на преимущества России в СВО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что российские войска могли создать значительные оборонные рубежи, которые позволят отразить украинское контрнаступление.

«Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи», - сказал Столтенберг.

Ранее руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил, что одной из основных целей Украины является силовой захват Крыма, однако успехи ВСУ выглядят нереальными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

