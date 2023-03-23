Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

По его словам, перспективы урегулирования пока не просматриваются. Руководитель НАТО указал, что конфликт в бывшей советской республике можно назвать «войной на истощение». Столтенберг не исключил, что Москва «не планирует мира».

Генсек считает, что западу необходимо нарастить производственные мощности для поставок Киеву новых боеприпасов и вооружений.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не может постоянно «защищать каждый метр своей критической инфраструктуры».

