Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Западные страны должны готовиться к длительному конфликту вокруг Украины, сообщил The Guardian секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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По его словам, перспективы урегулирования пока не просматриваются. Руководитель НАТО указал, что конфликт в бывшей советской республике можно назвать «войной на истощение». Столтенберг не исключил, что Москва «не планирует мира».

Генсек считает, что западу необходимо нарастить производственные мощности для поставок Киеву новых боеприпасов и вооружений.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не может постоянно «защищать каждый метр своей критической инфраструктуры».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОЙенс Столтенберг

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