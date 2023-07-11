Столтенберг: Невозможно принять Украину в альянс до завершения боевых действий

Между тем, Столтенберг отметил, что Киев сможет присоединиться к НАТО только после того, как страны-участники сочтут, что Украина выполнила все необходимые условия.

Вдобавок, члены альянса согласились предоставить помощь ВСУ для ее полного перехода на стандарты НАТО.

Также на саммите НАТО приняли решение об увеличении военных расходов на 8,3% в 2023 году, многолетней помощи Украине и создании совета «Украина-НАТО», отмечает «Радиоточка НСН».

