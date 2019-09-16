Стало известно, во сколько обходится украинской казне содержание Зеленского
Содержание президента Украины Владимира Зеленского и его офиса в 2020 году составит около 39,9 миллиона долларов в год. Такие данные сообщают «Украинские новости» со ссылкой на бюджет страны на будущий год.
Отметим, что в текущем году содержание обошлось в 38,2 миллиона долларов, а наряду с этим в 2018 году — в более чем 40,4 миллиона долларов.
Кроме того, для сравнения приводятся цифры за 2014 год — всего порядка 12 миллионов долларов, а уже год спустя — 18 миллионов долларов.
Напомним, в июне НСН писала, что первый заработок Владимира Зеленского на посту президента Украины за май составил 12 797 гривен, что меньше 500 долларов в переводе на американскую валюту. Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН удивился названным цифрам, отметив, что даже его собственная пенсия больше, чем заработок нового украинского лидера.
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