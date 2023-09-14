Стало известно, сколько ВСУ потеряли в ходе неудачных атак на Авдеевском направлении

Армия Украины ежедневно теряет от 60 до 70 человек на Авдеевском направлении в ДНР в ходе неудачных атак на позиции российских войск, сообщает РИА Новости.

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Вооруженные силы Украины ежедневно направляют в атаку целые группы, которых встречают удары армии России. Из-за постоянных поражений противник выбрал тактику устрашения, нанося удары по жилым кварталам городов и поселков. Так они пытаются запугать мирное население.

Ранее ракетчики России нанесли удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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