Стало известно, сколько ВСУ потеряли в ходе неудачных атак на Авдеевском направлении
Армия Украины ежедневно теряет от 60 до 70 человек на Авдеевском направлении в ДНР в ходе неудачных атак на позиции российских войск, сообщает РИА Новости.
Вооруженные силы Украины ежедневно направляют в атаку целые группы, которых встречают удары армии России. Из-за постоянных поражений противник выбрал тактику устрашения, нанося удары по жилым кварталам городов и поселков. Так они пытаются запугать мирное население.
Ранее ракетчики России нанесли удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru