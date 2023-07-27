Стало известно об ударах по наемникам в Николаеве
Российские войска уничтожили на южном побережье Украины, по меньшей мере, четыре места расположения иностранных наемников, сообщает РИА Новости.
Это произошло в ответ на теракт на Крымском мосту. Ранее стало известно о попадании по гостинице «Ингул», где базировались иностранные наемники и военные Украины. Теперь сообщается еще о трех аналогичных базах, ликвидированных ударами со стороны армии России.
Один из ударов пришелся по курорту Коблево между Одессой и Очаковым, куда с началом спецоперации заселили в дома отдыха иностранных наемников. Другая ракета прилетела в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» на черноморском побережье Николаевской области.
Трупы вывозили почти два дня.
Ранее президент России и Владимир Путин заявил, что иностранные наемники на Украине гибнут из-за своей глупости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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