Стало известно о взрывах в Одессе
14 июня 202303:35
В ночь на 14 июня в Одессе прогремели взрывы, сообщает ТСН.
В области была объявлена тревога о воздушной опасности. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях.
Также стало известно о взрывах в Харькове и Запорожье.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru