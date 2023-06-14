Стало известно о взрывах в Одессе

В ночь на 14 июня в Одессе прогремели взрывы, сообщает ТСН.

СМИ: в Харькове слышны взрывы

В области была объявлена тревога о воздушной опасности. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях.

Также стало известно о взрывах в Харькове и Запорожье.

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВзрывыОдесса

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