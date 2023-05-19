Стало известно о состоянии пострадавшего при украинском обстреле

В Белгородской области житель села Нижнее Березово при обстреле украинской армии получил ожоги 80% тела, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

В Шебекинском округе в результате обстрела ВСУ погибли двое человек

По его словам, погибли женщина и мужчина. Пострадавший — супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Кроме ожогов у него множественные осколочные ранения.

Губернатор выразил соболезнования родным погибших. Отмечается, что люди погибли, когда находились в огороде и сажали картошку.

Ранее под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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