Стало известно о состоянии пострадавшего при украинском обстреле
В Белгородской области житель села Нижнее Березово при обстреле украинской армии получил ожоги 80% тела, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, погибли женщина и мужчина. Пострадавший — супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Кроме ожогов у него множественные осколочные ранения.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших. Отмечается, что люди погибли, когда находились в огороде и сажали картошку.
Ранее под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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