Стало известно о состоянии пострадавшего при украинском обстреле

По его словам, погибли женщина и мужчина. Пострадавший — супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Кроме ожогов у него множественные осколочные ранения.

Губернатор выразил соболезнования родным погибших. Отмечается, что люди погибли, когда находились в огороде и сажали картошку.

Ранее под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

